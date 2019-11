Tauchsieder: Der Tod der Aufklärung

Fangen wir mit Jeremy Bentham an, ein britischer Jurist und Sozialreformer, tatendurstig beseelt von der Idee, die Welt jeden Tag ein kleines bisschen zu bessern. Sein Blick auf das England im 18. Jahrhundert ist halb kaufmännisch, halb medizinisch, sprich: hochmodern – es geht ihm um Effizienz und Optimierung, um die Gesundung und Vitalität des Gesellschaftskörpers. Bentham denkt konsequent von den Zwecken her: Gut ist, was den meisten nützlich ist, nur darum geht es – um the greatest happiness of the greatest number. Zu den Vorteilen dieser Sichtweise zählt, dass ihr zufolge jeder Mensch jederzeit ein Teil der glücklichen Mehrheit werden kann – er muss sich bloß kraft Einsicht auf den Weg in (s)eine lichtere Zukunft begeben. Und natürlich bereit sein, dem allgemeinen Ziel persönliche Opfer zu bringen, sofern er ihm im Weg steht.