Umgekehrt gilt: An der Dysfunktionalität einer unregulierten, des Produktionsfaktors Natur enthobenen Marktwirtschaft glaubt nach der Oligarchisierung des Geldes an den Finanzmärkten, der Machtkonzentration in den Händen von Digitalkonzernen, des Raubbaus an der Umwelt und angesichts einer wachsenden Ungleichheit der Vermögen niemand mehr. Der Eigennutz eines Investmentbankers mehrt nicht das Gemeinwohl. Das Wettbewerbsprinzip des Kapitalismus diffundiert nicht die Staatsmacht in Peking oder die Konzernmacht im Silicon Valley. Und die Messe der heiligen Konkurrenz und ewig gültigen trickle-down-Effekte liest man sich nicht mal mehr in den Glaubenskongregationen der Hayek-Gesellschaft und Erhard-Stiftung.