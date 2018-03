Raiffeisen-Bank: Genossen können auch anders

Was also, wenn man den kritischen Blick vom Kapital weg hin auf den Kredit und auf den Preis des Geldes lenkte? Wenn man sich nicht an den hochfliegenden Theorien von Marx über die Verelendung eines urbanen Proletariats, sondern an der bodenständigen Praxis einer eigentumsbasierten Solidarökonomie orientierte, wie sie Friedrich Wilhelm Raiffeisen etablierte? Beide sind in diesen Wochen vor 200 Jahren geboren wurden: Marx, der mit seinen Ideen das 20. Jahrhundert prägte. Und Raiffeisen, der mit seinem Handeln auf die Probleme des 19. Jahrhunderts reagierte - und das 21. nachhaltig prägen dürfte. Man darf gespannt sein, ob es der Kampagne „Mensch Raiffeisen“, die am 11. März mit einem Festakt im Kurfürstlichen Schloss in Mainz abhebt, in den nächsten Wochen gelingen wird, die Modernität der Genossenschaftsidee herauszustreichen.