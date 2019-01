Stellen wir uns vor dem Hintergrund „Demokratie vs. Autokratie“ die Frage, warum wir unsere individuelle Freiheit wertschätzen, erhalten wir schnell das, was Taylor „starke Wertungen“ und „Wünsche zweiter Stufe“ nennt: Manche Wünsche und Ziele erscheinen uns bedeutsamer und gehaltvoller als andere. Wir würden uns für ihre Verteidigung aufopfern und uns im Zweifelsfall für sie und gegen die spontane Gewährung geringer geschätzten Freiheiten entscheiden. Um es an einem einfachen Beispiel zu verdeutlichen: Die Freiheit eines Autofahrers in Pjöngjang ist mutmaßlich größer als die Freiheit eines Autofahrers in New York. Ganz einfach weil es in Pjöngjang weniger Ampeln und weniger Autos gibt – aber dennoch schätzen wir die „freie Fahrt“ in Pjöngjang geringer als den „freien Bürger“ in New York.