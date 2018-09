Ein solches Verständnis von „Wahrheit“ setzt nicht nur Neugier und Erkenntnisinteresse voraus – sondern auch ein Verständnis davon, dass das Antonym einer sich intersubjektiv herausschälenden „Wahrheit“ nicht Falschheit ist, sondern Täuschung. Davon wiederum weiß bereits die griechische Antike, etwa der Rhetor Gorgias in seiner „Lobrede auf Helena“ zu berichten: Gorgias spricht darin die schöne Gattin des Menelaos vom Vorwurf frei, sie habe sich schuldhaft dem Paris in die Arme geworfen und damit den Trojanischen Krieg ausgelöst. Statt dessen, so Gorgias, sei Helena in Wahrheit der apate zum Opfer gefallen – und damit jener „Art von Täuschung, die den Unterschied von Wahrheit und Falschheit insgesamt aufhebt“, so der Philosoph Richard Heinrich. Denn für Helena stellen die überredungskünstlerischen Worte des Paris fraglos eine „Wahrheit“ dar, deren Gehalt sie für unbezweifelbar hält – auch wenn (und gerade weil) die Quelle der Wahrheit die Täuschung ist.