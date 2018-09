Terror Mutmaßliches IS-Mitglied in Freiburg festgenommen

FreiburgDie Polizei hat in Freiburg ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Der 29-Jahre alte Deutsche soll außerdem auch einer IS-nahen Terrorgruppe in Syrien angehört haben. Das Oberlandesgericht Stuttgart habe Haftbefehl erlassen, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag mit.