Thomas Schäfer: Hessens Finanzminister drängt auf rasche Lockerung des Kündigungsschutzes für Banker

Dies sei ein „wichtiges Signal“ in Richtung Finanzwirtschaft: „Wir befinden uns aktuell in einer heißen Phase.“ In London träfen die Banken nach dem Brexit-Referendum nun ihre Umzugsentscheidungen. Schäfer hatte sich jüngst mit Vertretern umzugswilliger Banken mit bisherigem Firmensitz London getroffen. Zuletzt hatte Paris im Rennen um die führende kontinentale Finanzmetropole deutlich aufgeholt.