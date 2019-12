„Tiefgreifende verfassungsrechtliche Bedenken“ Gutachter zweifeln am Klima-Kompromiss

Auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum bestehenden EU-Emissionshandel für die Energiebranche gehe in diese Richtung, so das Gutachten. Ein Emissionshandel sei rechtmäßig, wenn er die CO2-Menge verknappe und sich der Preis entsprechend erhöhe. Dagegen habe das oberste Gericht die Kernbrennstoffsteuer gekippt und dem Bund milliardenhohe Rückzahlungen an die Stromkonzerne auferlegt, heißt es, weil der Gesetzgeber gar nicht die Kompetenz gehabt habe, eine solche Steuer zu erheben.