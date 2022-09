Treuhandverwaltung über Rosneft Deutschland Darum setzt Habeck Rosneft unter staatliche Kontrolle

Rosneft Deutschland mit Sitz in Berlin ist ein zentraler Player für die deutsche Energieversorgung und sowohl für die Belieferung der Raffinerien PCK, MiRO und Bayernoil mit Rohöl verantwortlich als auch für den Vertrieb der Mineralölprodukte vor allem an mittelständische Kunden.



Das Wirtschaftsministerium begründet die Anordnung unter anderem mit „im Markt bestehenden Unsicherheiten über die sanktionsrechtliche Behandlung von Rosneft Deutschland“. Mehrere große IT-Dienstleister sowie Dienstleister im Zahlungsverkehr haben demnach „ihre Kooperation mit Rosneft Deutschland und RN Refining & Marketing sowie mit Unternehmen, an denen diese beteiligt sind, eingestellt oder angekündigt, dass sie die Fortsetzung der für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erforderlichen Dienstleistungen vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Gesellschafterstruktur nicht fortsetzen wollen“, geht aus der Veröffentlichung hervor. Warenkreditversicherungen würden nicht mehr abgeschlossen. Auch die Versorgung mit Hilfs- und Betriebsstoffen sei nur noch unzureichend möglich und werde in absehbarer Zeit zu einem Herunterfahren insbesondere der PCK-Raffinerie führen. Problematisch sei demnach auch die Belieferung mit Ersatzteilen.