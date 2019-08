Überarbeitung des Postgesetzes: Post könnte in Zukunft Briefe nur noch fünf Mal pro Woche zustellen

Düsseldorf Die Verbraucher in der Bundesrepublik könnten künftig nur noch an fünf Tagen und damit einen Tag weniger in der Woche ihre Briefe bekommen. Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte am Donnerstag an, im Zuge einer Überarbeitung des Postgesetzes auch die Häufigkeit der Zustellung beim Brief überprüfen zu wollen.