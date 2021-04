Ulrich Weigeldt Hausärzte-Chef: „Die Leute wollen geimpft werden, nicht neun Zettel unterschreiben“

Wie groß der Fortschritt ist, kann aber nur durch das richtige Monitoring überprüft werden. Das ist aber bei den Hausärzten nicht so genau wie bei den Impfzentren, da Sie nur angeben müssen, ob jemand über oder unter 60 Jahre alt ist und welchen Impfstoff Sie verimpft haben – dadurch fehlt der genaue Überblick zur Alters- und Priorisierungsgruppe. Warum haben Sie kein Interesse an der Daten-Dokumentation?

Es geht nicht ums Interesse, sondern um den Aufwand, der damit verbunden ist. Wir melden am Ende eines Impftags über ein Webportal an die Kassenärztlichen Vereinigungen, ob jemand Ü60 oder U60 war, dazu den Impfstoff. Die Vereinigungen geben das dann an die Kassenärztliche Bundesvereinigung weiter, und diese meldet es dem Robert Koch-Institut (RKI). Das ist relativ unproblematisch. Aber wenn wir jetzt noch all die anderen Daten dokumentieren müssten, dann würde das zu viel Zeit kosten, die wir besser in das Impfen und den Schutz unserer Patienten investieren.