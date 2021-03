Sie klingen jetzt recht genervt von dem Aufwand?

Es geht mir um die richtigen Prioritäten. Großbritannien, die USA, Israel machen es uns vor, wie es geht. Bei uns aber ist es immer wieder die Bürokratie, die alle Fortschritte ausbremst, dieser Kontroll- und Dokumentationswahn, der vielerorts entstanden ist. Alle mussten sich in der Pandemie an die neuen Bedingungen anpassen, mussten so flexibel sein wie teils noch nie zuvor im Leben – nur die Bürokratie, die passt sich gar nicht an. Was wir jetzt brauchen, sind geimpfte Menschen: So schnell wie möglich. Und so viele wie möglich.