Umweltbundesamt Stickoxidbelastung während des Lockdowns stark gesunken

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte zuletzt bezweifelt, dass Diesel-Fahrverbote einen klaren Einfluss auf die Stickoxidbelastung haben. Wenn es in Deutschland aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen „nur noch 15 bis 20 Prozent Verkehre“ gebe, so Scheuer im Bundestag, „an den verschiedenen Messstellen aber die Messergebnisse gleichbleiben oder sogar noch schlechter sind, dann steht das Ganze in einem Missverhältnis.“ Tatsächlich gab es laut Umweltbundesamt während des Lockdowns aber immer noch mehr als 50 Prozent des früheren Verkehrsaufkommens. „Dennoch sank die Belastung in Stuttgart spürbar“, sagt Axel Friedrich, Verkehrsexperte und Berater der Deutschen Umwelthilfe: „Wir erwarten einen noch deutlicheren Effekt für den April, weil der Shutdown dann erst voll zum Tragen kam.“ Die Stuttgarter Messdaten für April wurden noch nicht veröffentlicht.





Mehr zum Thema:

