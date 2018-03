Ungleichgewicht im Welthandel: Merkel verteidigt deutschen Handelsüberschuss

Die Kanzlerin sagte: „Und natürlich zeigt sich in den Handelsüberschüssen auch, dass wir gefragte Produkte haben.“ Sie fügte hinzu: „Und das wollen wir natürlich auch in Zukunft haben.“ Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will am Sonntag in die USA reisen, um mit der US-Regierung über Ausnahmen von den geplanten Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium zu verhandeln. Auch die EU sucht derzeit das Gespräch mit den USA.