Unions-Fraktionschef warnt vor Reformstau Brinkhaus: „Entweder wir brechen jetzt auf oder wir werden international durchgereicht“

Wer in den vergangenen Jahren warnte, dass Deutschland für die Zukunft fit werden müsse, wurde vor allem „belächelt“, so Brinkhaus weiter. „Es entstand der Eindruck, in Deutschland bleibt automatisch alles, wie es ist. Es geht aber nicht automatisch weiter aufwärts, und Unternehmen sind auch nicht beliebig belastungsfähig“, sagte der Unions-Fraktionschef der WirtschaftsWoche. „Wenn wir nicht aus unserer Komfortzone rauskommen, droht uns ein strukturell bedingter Abschwung. Wir sind im globalen Wettbewerb um Arbeitsplätze keine Insel.“