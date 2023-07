Uniper-Quartalszahlen Die Rückzahlung von Staatshilfe ist auch eine Frage des Anstands

Verstaatlichungen müssen immer das letzte Mittel bleiben, aber nach dem abrupten Lieferstopp des russischen Gases drohte das Unternehmen ebenso zusammenzubrechen wie die Versorgung von Millionen Haushalten. Die Übernahme durch den Bund war in dieser Notlage also zwingend – so weit, so gut. Wenn aber Uniper jetzt wieder üppige Profite erzielt, muss nicht nur eine rasche Reprivatisierung eingeleitet werden. Ebenso geboten ist die Erstattung der staatlichen Hilfen, die sich auf mehr als 13 Milliarden Euro belaufen.