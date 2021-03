Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte 20.000 Betriebsärzte wollen „mit dem Impfen loslegen“

Was sagen Sie zum Impfstoff von Astrazeneca? Der ist für Jüngere im Einsatz und leichter zu kühlen als andere, vielleicht aber weniger wirksam.

Alle Impfstoffe, die zugelassen sind, sind sehr gut. Ich kann mich zu allen positiv äußern – sowohl was die Wirkung als auch etwaige Nebenwirkungen angeht.



Was können jetzt kleinere Unternehmen tun, die eine Impfung nicht selber organisieren können, aber schnell wieder zur Normalität zurück wollen?

Jedes Unternehmen – auch ein Zwei-Mann-Betrieb – wird in Deutschland betriebsärztlich betreut. So lassen sich also sehr viele Menschen erreichen. Da kann in den Praxen geimpft werden. Wenn man kreativ ist, lässt sich eine sehr hohe Zahl Menschen impfen. Es gibt 15.000 bis 20.000 Betriebsärzte und wenn man dabei noch Teams von freiwilligen Helfern etwa vom Roten Kreuz einsetzt, lassen sich schnell sehr viele Dosen verabreichen.