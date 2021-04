Corona-Impfungen Das ungenutzte Potenzial der Betriebsärzte

„Eine flächendeckende Einbindung von Betriebsärzten ist derzeit noch nicht möglich“, heißt es beim Gesundheitsministerium in Dresden. Doch jetzt gehe es um Erfahrungen für andere, wenn bald hoffentlich genug Impfstoff da sei. Bei Volkswagen in Sachsen werden vorerst nur Mitarbeiter geimpft, die zur zweiten Priorisierungsgruppe gehören, also bestimmte chronische Erkrankungen haben. Die Spritze bekommen auch Beschäftigte aus dem Vogtlandkreis, alle Erwachsenen von dort dürfen bereits wegen der hohen Inzidenz im Landkreis geimpft werden.



Die Vorteile für die Mitarbeiter seien der kurze Weg und der unkomplizierte Zugang zur Impfung. Das Impfen ist freiwillig, soll aber die Impfzentren entlasten und Tempo beim Immunisieren machen. Volkswagen Sachsen beschäftigt in Zwickau rund 8.500 Menschen, im Freistaat insgesamt etwa 11.000. Geimpft wird nach Auskunft des Unternehmens in einem Gesundheitszentrum im Werk selbst und in einem Impfmobil, das auch an den anderen Standorten in Chemnitz, Dresden und im nahen St. Egidien unterwegs sein soll.