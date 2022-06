Verbraucherpreise Die gefühlte Inflation steigt auf 18 Prozent

Zum anderen haben sich die Inflationserwartungen in Deutschland gefährlich verfestigt. Experten erwarten, dass mindestens bis Jahresende bei der Inflation eine 7 vor dem Komma stehen wird. Danach dürfte sich die Lage zwar etwas entspannen, doch das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent bleibt in weiter Ferne. „Das Thema Inflation wird uns noch mindestens bis 2025 beschäftigen“, warnt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank. Eine aktuelle Umfrage der Bank bei deutschen Sparkassenvorständen hat ergeben, dass 70 Prozent der Geldmanager in den kommenden fünf Jahren eine Teuerung von über drei Prozent erwarten.