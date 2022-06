Bundesetat 2023 Dieser Haushalt wird Schmerzen bereiten

Als Titel für den ersten Bundesetat, der ganz in seine Verantwortung fällt, hat Lindner die Zeile „Haushaltspolitik in der Zeitenwende“ gewählt. Das klingt zweideutig. Zum einen verspricht Lindner eine Abkehr von der bisherigen Haushaltspolitik. Diese war seit Wolfgang Schäuble (CDU) und später bei Olaf Scholz (SPD) zwar durch die schwarze Null geprägt, also einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung. Die Politik war aber auch wenig ambitioniert angesichts der sprudelnden Steuereinnahmen. Vielmehr sorgte der Geldsegen dafür, dass in der Ära von Angela Merkel immer neue Ausgabenprogramme beschlossen wurden. Für diese, angefangen mit der Mütterrente bis zu Kaufanreizen für E-Autos, muss auch die jetzige Regierung zahlen, was den finanziellen Gestaltungsspielraum Lindners massiv einschränkt.