 Verhandlungen: Frank Bsirske sieht Bewegung in Tarifrunde für öffentlichen Dienst

„Es ist eine konstruktive Atmosphäre. Es scheint Bewegung in die Verhandlungen zu kommen“, sagte der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft am Freitag vor Beginn der neuen Verhandlungen in Potsdam. „Aber alle Engpassthemen sind noch nicht geklärt. Wir haben zehn Prozent des Weges zurückgelegt.“ Er wage keine Prognose. Bsirske hält es auch noch für möglich, dass die Verhandlungen in dieser Runde scheitern.