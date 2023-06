Virtual Reality Unterschätzt bloß nicht Apples neue Brille

Wie sich die Kommentare gleichen: Uninspiriert, wenig innovativ und überteuert – viele Reaktionen auf die neue Cyberbrille Vision Pro, die Apple-Chef Tim Cook am Montagabend vorgestellt hat, klingen seltsam vertraut. Sie erinnern frappant an den Spott, den Apple-Chef Tim Cook im März 2015 einstecken musste. Oder an die höhnischen Kommentare mancher Kritiker, die Apple-Gründer Steve Jobs bei der Vorstellung des ersten iPhones 2007 zu hören bekam.