Wegen der hohen Gewinne der Ölindustrie Beim vermurksten Tankrabatt kommt ein neues Kartellrecht zu spät

Da ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Er hält weiter an einer sogenannten Übergewinnsteuer fest, die aber nicht mehrheitsfähig ist und schwer zu gestalten wäre. Damit sollen die stark steigenden Gewinne der Ölbranche abgeschöpft werden. Zugleich distanziert er sich maximal vom Koalitionspartner Lindner. Mit einer giftigen Großzügigkeit sagt Habeck: „Wenn eine nicht so gute Idee schlecht läuft, dann muss man natürlich trotzdem helfen.“ Also will er „ein Kartellrecht mit Klauen und Zähnen“ auf den Weg bringen.