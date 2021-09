Weltmarktführer Innovation Day „Im Raumschiff Berlin weiß man genau, welche Technologie 2045 die Richtige sein wird“

Ein Beispiel dafür, wo der Wandel schon schneller geht, ist Saudi-Arabien. Dort stehen mittlerweile riesige Solarfelder, die Strom erzeugen. „In Saudi-Arabien kostet eine Kilowattstunde Strom unter einen Eurocent“, sagt Russwurm. Erstauntes Raunen kommt aus dem Publikum. Denn damit ist der Strom in Saudi-Arabien um ein Vielfaches günstiger als in Deutschland. Hierzulande bezahlte im vergangenen Jahr ein Unternehmen laut der Bundesnetzagentur 16,54 Euro pro Kilowattstunde. Und Russwurm sieht die Saudis noch einen Schritt voraus. Aus dem Strom solle in Saudi-Arabien zukünftig grüner Wasserstoff hergestellt und mit Tankern in die Welt verkauft werden. „Deutschland müsse mit so einer Geschwindigkeit mithalten, sonst greifen die Saudis mit dem grünen Wasserstoff an“, sagt Russwurm.