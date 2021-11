Damals hieß es: Weil nicht an jeder Tür des Zuges jemand stehen kann, der sich von jedem einzelnen Fahrgast vorm Einstiegen irgendeines der Zertifikate zeigen lässt (im Berufspendelverkehr wären da tatsächlich viele Verspätungsminuten aufgelaufen), kann man 3G an Bord von Zügen vergessen. Und das sollten wir Bürger schlucken. Machen wir einen solch blöden Eindruck?



In Wirklichkeit wollte man doch wohl den Bahn-Gewerkschaften kein Futter liefern. Denn: Wenn in unserem Land die Maxime gölte, nur das verbieten oder vorschreiben zu können, wenn ausnahmslos überprüft werden kann, ob die Regeln flächendeckend eingehalten werden, ja gut, dann müsste man in der Konsequenz auch die Vergewaltigung in den eigenen vier Wänden erlauben. Wer will da flächendeckend kontrollieren? Zum Glück ist die Gesetzeslage anders.