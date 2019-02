Kulturelle Highlights wie das Folkwang-Museum in Ruhrstadt-Essen oder von mir aus auch Starlight Express in Ruhrstadt-Bochum und Shopping Marke Ruhrstadt-Oberhausen färben dann auf Deutschlands Riesengroßstadt ab. Typisch Ruhrstadt eben.



Der Mix aus Industriegeschichte, Flüssen, dem vielen Grün an den Kanälen weiter draußen und dem Flickenteppich aus bunten Bezirken wird sein, was diese Stadt weltweit einzigartig machen wird.