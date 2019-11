Welche Rolle spielte es, dass die Menschen aus der Euphorie der Goldenen Zwanziger in eine tiefe, langanhaltende Krise schlitterten?

Die Zwanziger waren eine hektische und durchaus moderne Zeit, aber vor allem in den USA und weniger in Deutschland. Deutschland war durch die Folgen des Ersten Weltkriegs weitgehend verarmt, das galt auch für das Bürgertum. Die Menschen der Weimarer Jahre erlebten die Goldenen Zwanziger daher vor allem als Zuschauer aus der Ferne. Die neue Welt des Konsums genossen andere. In den USA war der Bruch der Krise daher deutlich härter.



Beinahe ikonischen Status erlangten in den USA die Bilder der aus den Fenstern stürzenden Börsenhändler. Gab es Vergleichbares in Deutschland?

Die Weimarer Republik war arm und es fehlte an Kapital, deswegen gab es hier nicht solche spekulativen Übertreibungen wie in den USA. Die Volatilität der Kurse und die Kursverluste waren auch in Deutschland bedeutend, aber all das war nicht mit den USA zu vergleichen. Insofern waren auch Suizide unter Börsenhändlern, die sich Geld geliehen hatten und bei fallenden Kursen ihre Kredite nicht bedienen konnten, eher die Ausnahme und kein verbreitetes Phänomen in Deutschland.