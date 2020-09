Wieder Test-Panne in Bayern „Das ist doch unmenschlich“

Die Ministerin steht sowieso schon in der Kritik. Erst Mitte August war bekannt geworden, dass Zehntausende Menschen tagelang auf das Ergebnis ihres Corona-Tests gewartet hatten - darunter auch mehr als 900 positiv Getestete. Huml bot Söder den Rücktritt an, doch der hielt an ihr fest. Damals gab es das Problem an den Autobahnen, nun klappte es bei den Teststationen an den Flughäfen nicht richtig.