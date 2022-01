Windkraftausbau in Bayern „Man denkt anders über Windräder, wenn man in weiter Ferne wohnt“

Bayern liegt im Vergleich zu allen Bundesländern bei dem Ausbau der Windkraft ziemlich am Schluss und besitzt zudem die strengsten Abstandsregeln. Was stört die Bayern an Windrädern?

Schwierig. Oberbayern ist für den Ausbau von Windkraft meiner Meinung nach zu dicht besiedelt. Natürlich tut man sich irgendwo im Osten leichter, wenn über viele Kilometer fast niemand in der Nähe der Windräder wohnt. Windräder verschandeln halt schon optisch die Umwelt. Schlimmer ist aber die massive, erdrückende Wirkung auf die Anwohner, wenn sie zu nahe an die Bebauung heranrücken wie in unserem Fall. Krank macht Windkraft aber meiner Meinung nach nicht, von solchen Aussagen distanziere ich mich.