Wirecard-Untersuchungsausschuss: Hat Merkels Wirtschaftsberater im Untersuchungsausschuss die Wahrheit gesagt?

Röller hat seit Beginn der Recherchen der WirtschaftsWoche seine Aussage ergänzt. Am Montag schickte er ein Schreiben an den Vorsitzenden des Wirecard-Untersuchungsausschuss, in dem er die Existenz der beiden Firmen bestätigt. Er verschweigt jedoch, dass seine Frau Geschäftsbeziehungen nach Hongkong pflegt. „Wir erlebe bei Herrn Röller die bekannte Strategie: Immer nur scheibchenweise und auf Druck reagiert er, statt vollständige Transparenz zu schaffen“, sagt die grüne Bundestagsabgeordnete Lisa Paus. „Einige Zweifel“ blieben zurück. Paus prüft eine Strafanzeige wegen Falschaussage. Röllers Verhalten werfe „ein schlechtes Licht auf das Bundeskanzleramt und den dortigen Umgang mit der Wahrheit“.



Der Wirecard-Untersuchungsausschuss versucht unter anderem zu klären, warum Bundeskanzlerin Angela Merkel noch bei ihrem China-Besuch Anfang September 2019 für Wirecard warb, obwohl die Finanzaufsicht damals schon gegen das Unternehmen ermittelte.



