Wirtschaftsweise über Habecks Agenda „Wir könnten viel mehr Ökostrom aus Nachbarstaaten importieren“

Unter Druck steht Habeck auch bei der EU-Taxonomie, also der Frage, ob Gas als nachhaltige Energieerzeugung eingestuft wird. Viele Umweltverbände protestieren vehement dagegen.

Es könnte allerdings kontraproduktiv sein, Gas auszuschließen. Denn was würde passieren? Gaskraftwerke werden schließlich als Brücke in den kommenden zehn, zwanzig Jahren trotzdem gebraucht, nur dürften sich dann – zum Beispiel durch Risikoprämien – die Investitionskosten erhöhen. Am Ende würde nur mehr staatliche Förderung nötig, um die Versorgungssicherheit nach Abschalten der Kohlekraftwerke 2030 zu gewährleisten. Das dürfte den Bundeshaushalt unnötig belasten. Gas auszuschließen wäre also ein symbolischer Akt, der die Energiewende am Ende nur verteuert.