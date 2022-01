Daily Punch Ein Hoch auf die Brüsseler Gas-Kommission

Natürlich ist es kindisch, dass die EU-Kommission ihre Taxonomie-Pläne an Silvester versendet. So eine Verheimlichungstaktik an Festtagen mag zu Zeiten der Brieftauben-Kommunikation funktioniert haben. In Zeiten von Twitter hat sie den gegenteiligen Effekt: Wie eine – in Deutschland freilich weithin geächtete – hell sprühende Silvesterrakete mit unzähligen Sternchen sind die Pläne in den europäischen Neujahrshimmel geschossen, weithin und für alle hervorragend sichtbar. Kommunikativ gesehen ist das Vorgehen der Kommission fahrlässig-absurd.