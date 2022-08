Auch in den deutschen Staaten führten alle unter dem Namen des aufgeklärten Absolutismus, namentlich unter Joseph II. in Österreich und Friedrich II. in Preußen, durchgeführten Reformen (Infrastruktur, Landwirtschaft, Projekte) nicht zu einem Ausweg aus den Sackgassen des Merkantilismus, obwohl Adam Smith‘ Buch frühzeitig (in Königsberg) ins Deutsche übertragen und in der preußischen Bürokratie viel gelesen worden war. Dass es hier schließlich doch zu einem radikalen Bruch kam und dass mit den preußischen Reformen der Jahre 1807 bis 1811 zumindest im Bereich der Wirtschaft und des Handels marktliberale Verhältnisse einzogen, war allerdings nur sehr bedingt das Ergebnis besserer Einsicht und klugen staatlichen Handelns, sondern pure Folge der Not. Preußen hatte 1806 eine schwere militärische Niederlage gegen Napoleon hinnehmen müssen und im Frieden von Tilsit nicht nur alle westelbischen Territorien abgetreten, sondern wenig später noch gewaltige Kriegskontributionen auferlegt bekommen. Der preußische Staat war faktisch nur noch eingeschränkt handlungsfähig; finanziell und wirtschaftlich lag er am Boden.