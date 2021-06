Wiwo Insider am 24. Juni: „Kann der Klimaschutz uns ruinieren?“

Max Haerder wurde 1981 in Hamburg geboren und studierte (Politikwissenschaft, VWL und Deutsche Literatur) in Freiburg und Edinburgh. Nach dem Abschluss Rückkehr in die Heimat und ein dreiviertel Jahr Büroleiter und Redenschreiber in der Hamburgischen Bürgerschaft. Von dort 2008 der Gang in den Journalismus mit einem Volontariat an der Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten in Düsseldorf. Korrespondent im Hauptstadtbüro der WirtschaftsWoche von 2010 bis Ende 2016. Von 2017 bis Juli 2020 stellvertretender Leiter, seit August 2020 Leiter des Berliner Büros.



Cordula Tutt ist Autorin für Wirtschaft und Politik.



