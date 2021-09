Wohnkosten Warum die Mieten in Hamburg nicht explodiert sind

Scholz redet sich in Fahrt: Er spricht sich dafür aus, in neuen Vierteln den Anteil sozial geförderter Wohnungen vorzuschreiben. Als Finanzminister habe er erfassen lassen, welche Grundstücke der Bund besitze – damit diese verkauft und bebaut werden können. Passiert ist dazu auf Bundesebene noch nicht viel, aber das interessiert an jenem Sommertag niemanden. Es gelte, die Phase mit knappem Angebot an Wohnraum durchzustehen, sagt Scholz: „Und wir müssen dagegen anbauen.“



Es ist die Strategie, die Scholz bereits als Hamburger Bürgermeister verfolgt hat. 2011 gewannen er und die SPD in Hamburg den Wahlkampf mit dem Thema Wohnen. Zu Zeiten des CDU-geführten Senats stiegen die Mietkosten und Wohnungspreise Ende der 2000er Jahre spürbar an.