Wut der Landwirte Die Bauernproteste sind Deutschlands Gelbwesten-Moment

Traktoren stehen während einer Demonstration von Landwirten am Großparkplatz Am Hagen. Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung hat der Bauernverband zu einer Aktionswoche mit Kundgebungen und Sternfahrten ab dem 8. Januar aufgerufen. Sie soll am 15. Januar in einer Großdemonstration in der Hauptstadt gipfeln.

dpa

Bild: