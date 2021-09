ZEW-Studie zu Windkraftanlagen Klimaschutz, ja bitte – aber nicht vor dem eigenen Haus

Die Ergebnisse sind deutlich: Das Interesse an grünen Stromtarifen sank in den betroffenen Kommunen im Schnitt um 35 Prozent. Mehr noch: Die Wahlergebnisse der Grünen sanken in Kommunen, in denen ein neues Windrad gebaut wurde, im Schnitt um 17 Prozent. Die Grünen hatten in ihrer Regierungszeit von 1998 bis 2005 die Windkraftförderung maßgeblich auf den Weg gebracht.