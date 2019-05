Appell an Opposition May fordert Corbyn zu Brexit-Kompromiss auf

Die offiziellen Gespräche der Regierung mit der Opposition zum Brexit sollen am Dienstag fortgesetzt werden. Umweltminister Matt Hancock sagte am Samstag, die Regierung müsse nun „in der Stimmung zum Kompromiss sein“. May sieht nach eigener Aussage den Wählerauftrag darin, schnellstmöglich zu einer Einigung zu gelangen. Nach einem Bericht der „Sunday Times“ wäre sie unter anderem zu einem Kompromiss bei der Zollunion bereit.



Ein Kompromiss der Torys mit Labour für einen schnellen EU-Austritt könnte aber auf beiden Seiten zu innerparteilichen Konflikten führen. Konservative Brexit-Hardliner stellen sich klar gegen einen Verbleib in der Zollunion. Sie fordern den Rücktritt Mays. Ein Großteil der Labour-Partei strebt dagegen ein zweites Referendum an - mit der Option eines Verbleibs Großbritanniens in der EU.