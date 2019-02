Sollte keine Mehrheit für das Abkommen zustande kommen, will May bis 13. März dem Unterhaus die Frage vorlegen, ob die Abgeordneten einen Brexit ohne Vertrag wollen. „Das Vereinigte Königreich wird also nur ohne Deal am 29. März ausscheiden, wenn es die explizite Zustimmung dieses Hauses dazu gibt“, sagte May. Falls das Parlament Nein sagt, will May am 14. März den Vorschlag machen, bei der EU eine „begrenzte Verlängerung“ der zweijährigen Austrittsfrist zu beantragen. Eine Verschiebung wäre so gut wie sicher eine einmalige Angelegenheit und solle nicht länger als bis Ende Juni gelten. Stimmen die Abgeordneten und dann auch die EU zu, würde Großbritannien nicht am 29. März ausscheiden.