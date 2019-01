Brexit Wie ist der No-Deal-Brexit noch zu verhindern?

Wie hält das britische Parlament dagegen?

Die Abgeordneten wühlen tief in der Trickkiste, um May ihren Willen aufzuzwingen. Das ist nicht ganz einfach, weil die Tagesordnung des Parlaments traditionell von der Regierung festgelegt wird. Dieses Recht wollen die Abgeordneten May nächsten Dienstag bei der Abstimmung über ihren Plan B vorübergehend aus der Hand reißen und selbst die nächsten Schritte vorgeben. Einen Verbündeten haben sie in Parlamentssprecher John Bercow, der die Änderungsanträge auswählt, die zur Abstimmung kommen. Er ist bekannt dafür, die Rechte der Abgeordneten gegen die Regierung zu verteidigen. Gleich mehrere dieser Anträge fordern eine Verschiebung des Brexit-Datums am 29. März, sollte sich ein ungeordneter EU-Austritt abzeichnen. Andere sehen vor, die Parlamentarier über verschiedene Alternativen zu Mays Deal abstimmen lassen.



Muss die EU den Briten nicht doch entgegenkommen?

Die EU-Kommission, die im Namen der 27 bleibenden Mitgliedsstaaten verhandelt, beharrt auf ihrer offiziellen Linie. Der ausgehandelte Vertrag liege auf dem Tisch und könne nicht für Neuverhandlungen geöffnet werden, bekräftigte Kommissionssprecher Margaritis Schinas am Dienstag abermals. Die EU erwarte von Großbritannien, dass „sie sagen, was sie wollen, was sie wirklich, wirklich wollen“. Soweit auch die Beschlusslage der EU-Seite.