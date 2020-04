Britische Regierung unter Druck Boris Johnson, der ahnungslose Superheld

Das Blatt zitiert einen „führenden Downing-Street-Berater“ mit den Worten: „(Johnson) saß keinen Treffen vor. Er mochte seine Urlaube auf dem Land. Er arbeitete nicht an den Wochenenden. (...) Er war genau so, wie Leute befürchteten, dass er sein würde.“



Und auch die übrigen Mitglieder der Regierung schienen es nicht besonders eilig zu haben. So riet Gesundheitsminister Matt Hancock erst Mitte März allen Über-70-Jährigen, zu Hause zu bleiben. Johnson erklärte, die Menschen in Großbritannien sollten Pubs, Clubs und Theater meiden und wenn möglich von zu Hause arbeiten. Mehr als eine Empfehlung war das allerdings nicht – die dann auch kaum befolgt wurde. Erst am 20. März ordnete Johnson die Schließung aller Lokale und Fitnessstudios an. Verbote sprach es allerdings keine aus. Und so drängten sich am darauffolgenden, sonnigen Wochenende Tausende Briten in Parks, auf Märkten und an den Stränden des Landes – und verbreiteten das Virus weiter. Erst am 23. März ordnete Johnson einen Lockdown an.