Digitale Binnenmarkt Start-ups in Europa: 28 Länder, 28 verschiedene Regeln

Mazzella lobt auch durchaus Argumente aus dem Geburtstagsvideo: Dass die EU die Roaming-Gebühren abgeschafft habe, „war notwendig und ist für Dienste wie uns gut“. Er wünscht sich aber dringend weitere Vereinheitlichungen. Je nach Standort sei ein anderer Mehrwertsteuersatz fällig, ein anderes Arbeitsrecht einzuhalten. Natürlich, das trifft nicht nur Digitalunternehmen – aber es bedeutet für sie oft besondere Probleme, weil sie sich von Anfang an international aufstellen wollen.



BlaBlaCar ist zuletzt in seinen außereuropäischen Märkten, in Russland und Brasilien, besonders schnell gewachsen. Auch deshalb glaubt Mazzella: Ohne digitalen Binnenmarkt verliert Europa junge Unternehmen. „Wenn ein französisches Start-up glaubt, in den USA erfolgreich sein zu können, auf einem echten, einheitlichen Markt – warum sollte es hier bleiben?“



Tamaz Georgadze hat gerade bekannt gegeben, Raisin auch in die USA zu bringen. Das bedeute nicht, dass er Deutschland den Rücken kehre, sagt er – der Heimatmarkt sei für ein Unternehmen immer der stärkste und er werde in den kommenden Jahren auch deutlich wichtiger bleiben. Aber in den USA gebe es eben auch die Chance, „mit dem gleichen Aufwand einen größeren Return“ zu erreichen. Georgadze sieht in den USA im Bereich der Einlagen ein Marktpotenzial von insgesamt fast 13 Billionen Dollar. In Europa sind es gut zehn Billionen Euro.