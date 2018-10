EU-Austritt Britische Behörden sorgen schon mal für den harten Brexit vor

Die Regierung in London warnt vor übereilter Feierlaune: Große Fortschritte seien zuletzt bei den Brexit-Gesprächen erzielt worden, aber bei den schwierigen Fragen sei man noch immer weit auseinander und habe fundamentale Differenzen, heißt es in der Downing Street. Ein unüberhörbarer Warnschuss an Brüssel, wo in den letzten Tagen optimistische Nachrichten gestreut worden waren, ebenso wie ein geschicktes Taktieren, das der schwierigen innenpolitischen Lage in Großbritannien Rechnung trägt. Denn der gordische Knoten – ein Kompromiss bei der Nordirland-Grenze, die sich bisher als größtes Hindernis für ein Abkommen erwies – ist kaum zu durchschlagen, will man die harten Brexitiers und die nordirische Protestantenpartei DUP nicht vor den Kopf stoßen.