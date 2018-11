EU-Digitalsteuer EU-Unternehmen drohen Gegenmaßnahmen in Höhe von von 31 Milliarden Euro

Sollte die EU die umstrittene Digitalsteuer einführen, drohen europäischen Unternehmen Gegenmaßnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe. „Wenn China und die USA nach denselben Kriterien eine Steuer in derselben Höhe einführen, dann könnten die Gegenmaßnahmen bis zu 31 Milliarden Euro betragen“, heißt es in einer unveröffentlichten Studie von Hosuk Lee Makiyama, Direktor der Brüsseler Denkfabrik European Centre for International Political Economy (ECIPE), die der WirtschaftsWoche vorab vorliegt. Diesem Betrag stehen potenzielle Einnahmen durch die Digitalsteuer von 4,7 Milliarden Euro gegenüber.