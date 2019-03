EU-Gipfel Der Brexit ist erst einmal verschoben

Was lässt sich aus dem Brüsseler Beschluss folgern? Der Wille, einen ungeordneten Brexit zu vermeiden, ist hoch. Vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel will dieses Szenario unbedingt abwenden. Sie hält den politischen und ökonomischen Preis eines ungeordneten Ausscheidens Großbritanniens aus der EU für extrem hoch. Bei einem harten Brexit müsste etwa Irland seine Grenze zu Nord-Irland abschotten, was der sogenannte Backstop in der Verhandlungslösung verhindern sucht. Länder wie Irland, die Niederlande und Belgien, die enge Handelsbeziehungen zu Großbritannien pflegen, befürchten bei einem harten Brexit einen Einbruch der Wirtschaftsleistung. Studien legen nahe, dass auch die deutsche Wirtschaft von einem harten Brexit deutlich in Mitleidenschaft gezogen würde. „Die neue Beziehung zu Großbritannien sollte nicht mit einem Crash starten“, hatte es schon vor dem EU-Gipfel aus Berliner Regierungskreisen geheißen.