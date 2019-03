Brexit-Chaos Theresa May macht den Trump

Dann erklärte May, dass sie EU-Ratspräsident Donald Tusk darum gebeten habe, den Brexit-Termin vom 29. März auf den 30. Juni zu verschieben, um den Abgeordneten mehr Zeit zu geben. Eine längere Verschiebung schloss May genauso aus wie ein zweites Referendum. Es sei „höchste Zeit“, eine Entscheidung zu treffen, sagte May. „Bis jetzt hat das Parlament alles mögliche getan, um eine Entscheidung zu vermeiden.“



Doch das stimmt so nicht. Denn die Abgeordneten haben bislang bereits zwei Mal mit überwältigender Mehrheit gegen den Brexit-Deal gestimmt, den May aus Brüssel mit nach Hause gebracht hat – zuletzt vergangene Woche. Das Unterhaus hat bislang auch drei Mal in nicht bindenden Anträgen dafür gestimmt, dass ein ungeordneter Brexit, bei dem das Land die EU ohne ein Abkommen verlässt, auf jedem Fall vermieden werden müsse. Nur scheint May nicht gewillt zu sein, diese Entscheidungen anzuerkennen.