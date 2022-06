EU-Mitgliedschaft Keine falschen Versprechen an die Ukraine

Aber Beitrittsverhandlungen dauern Jahre und Jahrzehnte: Anwärter müssen EU-Gesetze, den sogenannten Acquis, komplett übernehmen und Rechtsstaatlichkeit sichern. Und der Kandidatenstatus allein garantiert keinesfalls die Aufnahme in die EU. Die Türkei darf sich seit 1999 Beitrittskandidat nennen, ist mittlerweile in ihrer autokratischen Form aber so weit entfernt von einer EU-Mitgliedschaft wie nie zuvor.