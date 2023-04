EU-Pläne für Chipförderung Die schillernde Mogelpackung

Somit würden in Magdeburg extrem teure Arbeitsplätze entstehen. Bei bis zu 3000 neuen Jobs, die Intel in Magdeburg schaffen will, bedeutet das eine Förderung von über 300.000 Euro pro Arbeitsplatz. Ein hoher Preis, den nicht jeder in der Bundesregierung für angemessen hält. Kritiker weisen zudem darauf hin, dass die Chips, die in Magdeburg entstehen, gar nicht in Deutschland verwendet würden, weil sie etwa in die Handyproduktion gehen. Deutsche Automobilhersteller, die während der Pandemie unter der Chipknappheit litten, brauchen größere, weniger moderne Chips.