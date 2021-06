Euro-Kläger Markus C. Kerber „Die EU-Kommission diskreditiert das gesamte Europa-Projekt“

Markus C. Kerber ist Professor für öffentliche Finanzwirtschaft und Wirtschaftspolitik an der Technischen Universität Berlin und mehrfacher Euro-Kläger. Jüngst ist sein neues Buch „Der Deutsche Selbstmord“ im FBV-Verlag erschienen.



WirtschaftsWoche: Professor Kerber, die EU-Kommission wirft dem Bundesverfassungsgericht vor, mit seinem Urteil zu den Anleihekäufen der EZB vom Mai 2020 und der darin enthaltenen Kritik am Europäischen Gerichtshof (EUGH) gegen europäisches Recht zu verstoßen. Daher bereitet die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland vor. Wie berechtigt ist dieses Verfahren?

Markus C. Kerber: Hinter dem von der EU-Kommission angedrohten Vertragsverletzungsverfahren verbirgt sich ein Machtkampf. Es geht darum zu klären, wer bei der Auslegung von europäischem Recht das letzte Wort hat. Bisher herrschte ein fragiles Gleichgewicht zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuGH. Es war geprägt durch ein kooperativ-kompetitives Verhältnis der beiden Gerichte. Beide Gerichte wähnten sich berufen, das letzte Wort zu sprechen. In seinem Urteil zu den Anleihekäufen hat das Bundesverfassungsgericht erklärt, die Argumente des EuGH, den es lediglich gemäß Artikel 267 AEUV um seine Rechtsmeinung zu 5 Fragen europäischen Rechts befragt hatte und der zugunsten der EZB-Anleihekäufe votiert hatte, seien „schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar“. Das ist das Schlimmste, was dem EuGH passieren kann. Eine solche Watsche gilt unter Juristen als Beweis vollständiger Inkompetenz. Daher musste die Reaktion politisch so ausfallen wie sie ausgefallen ist. Zumal der EuGH ein treuer Gehilfe der EU-Kommission ist und ihr in Streitfällen fast immer Recht gibt. Der EuGH hat es daher der EU-Kommission überlassen, seine Autorität und seinen Anspruch auf das Auslegungsmonopol zu verteidigen.