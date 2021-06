Euro-Kläger Markus C. Kerber „Die EU-Kommission diskreditiert das gesamte Europa-Projekt“

Auch die US-Notenbank Fed strebt nach neuen politischen Aufgaben. Sie will den Arbeitsmarkt heiß laufen lassen, um die Jobchancen ethnischer Minoritäten zu verbessern.

Die Fed hat ein weiter gestecktes Mandat als die EZB und ist im Gegensatz zur EZB eine nationale Zentral- und Notenbank. Dennoch lässt sich sagen, dass alle großen Notenbanken in einer Legitimitätskrise stecken. Sie haben in den vergangenen Jahren erfahren, dass sie kaum mehr in der Lage sind, das Preisniveau zu steuern. Sie reagieren darauf, indem sie nach neuen Aufgaben rufen. Das lässt sich institutionenökonomisch erklären. Keine Institution will als machtlos oder gar überflüssig gelten. Also strebt man neue Aufgaben an, wenn man die alten nicht mehr adäquat erfüllen kann. Staatspolitisch aber ist das fatal, weil auf diese Weise wirtschaftspolitische Aufgaben auf Institutionen übergehen, die sich einer demokratischen Kontrolle entziehen.